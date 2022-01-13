Тамбов, , 20:30 — REGNUM В рамках расследования уголовного дела, фигурантом которого является врио главы Тамбовской области Владимир Громов, у него дома и на работе прошли обыски. Как сообщает ИА REGNUM, видео с оперативных мероприятий опубликованы пресс-службой МВД РФ.

Игрушка-ребенок (сс) lailajuliana

В 2020 году руководство коммерческой организации заключило 90 договоров с дошкольными учреждениями Тамбовской области на материально-техническое оснащения дошкольных учреждений в рамках национального проекта «Демография» на общую сумму свыше 25 млн рублей. Значительная часть договоров не исполнена до сих пор, хотя они были оплачены.

Была установлена возможная причастность к делу руководителей дошкольных учреждений и коммерческой организации, которой оказывал покровительство заместитель главы администрации Тамбовской области. Деньги перечислялись на счета аффилированной чиновнику организации и затем похищались. Бюджету региона был причинен материальный ущерб в особо крупном размере.

Заместителя главы областной администрации обвинили в превышении должностных полномочий и злоупотреблении служебным положением. В ходе обыска у него изъяли деньги в рублях и иностранной валюте, незаконно хранившиеся боеприпасы к огнестрельному оружию, а также важные для расследования документы.

Как уже сообщало ИА REGNUM, арест заместителя главы администрации в МВД подтвердили 12 декабря.

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