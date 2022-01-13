Вашингтон, 13 января 2022, 20:22 — REGNUM Джейми Линн Спирс в недавнем интервью рассказала о конфликтах и «спорных» отношениях со своей сестрой, певицей Бритни Спирс. Об этом 13 января пишет Billboard.

Бритни Спирс
Бритни Спирс
(сс) Rhys Adams

По словам Джейми Линн Спирс, неприятный инцидент произошёл во время локдауна в период пандемии коронавируса. «Бритни подошла ко мне, крича и вставая у меня перед лицом… Она прокляла меня, и поэтому я просто вышла из комнаты», — рассказывает она.

Джейми Линн Спирс также призналась, что, будучи ребёнком, ей «было страшно» из-за некоторых действий сестры. Однажды Бритни Спирс схватила нож и заперлась с Джейми Линн в одной комнате — почему это произошло, Джейми Линн не рассказала.

Ранее младшая сестра Бритни Спирс анонсировала свои мемуары под названием Things I Should Have Said («Вещи, которые я должна сказать»). Релиз книги состоится в январе 2022 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Бритни Спирс намекнула на работу над собственными мемуарами