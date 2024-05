Вашингтон, 13 января, 2022, 20:22 — ИА Регнум. Джейми Линн Спирс в недавнем интервью рассказала о конфликтах и «спорных» отношениях со своей сестрой, певицей Бритни Спирс. Об этом 13 января пишет Billboard.

(сс) Rhys Adams Бритни Спирс

По словам Джейми Линн Спирс, неприятный инцидент произошёл во время локдауна в период пандемии коронавируса. «Бритни подошла ко мне, крича и вставая у меня перед лицом… Она прокляла меня, и поэтому я просто вышла из комнаты», — рассказывает она.

Джейми Линн Спирс также призналась, что, будучи ребёнком, ей «было страшно» из-за некоторых действий сестры. Однажды Бритни Спирс схватила нож и заперлась с Джейми Линн в одной комнате — почему это произошло, Джейми Линн не рассказала.

Ранее младшая сестра Бритни Спирс анонсировала свои мемуары под названием Things I Should Have Said («Вещи, которые я должна сказать»). Релиз книги состоится в январе 2022 года.