Екатеринбург, , 20:18 — REGNUM Массовое «минирование» образовательных учреждений Екатеринбурга 12 января было произведено из-за рубежа. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе свердловского управления ФСБ.

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Иван Шилов © ИА REGNUM

Основными целями инициаторов такой атаки были дестабилизация в Свердловской области социально-политической обстановки с помощью создания панических настроений и отвлечение экстренных служб и правоохранительных органов на заведомо негодные объекты. В итоге это повлекло значительный экономический ущерб.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 января в Екатеринбурге «заминировали» 151 школу. А всего за день в регион поступило 170 анонимных угроз.

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