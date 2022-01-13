13 января 2022 | Время чтения 2 мин

Ксаверий де Местр, , 21:18 — REGNUM Администрация Белого дома считает, что политика экс-президента США Дональда Трампа виновна в форсировании Ираном своей ядерной программы и новых нападениях в регионе. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки указала, что решение Трампа о выходе США из многостороннего ядерного соглашения стало причиной ускорения иранской атомной программы и вынудило новую администрацию во главе с Джо Байденом снова сесть за стол переговоров.

США и Иран Иван Шилов © ИА REGNUM

Джен Псаки (сс) The White House

Американские интернет-пользователи обсудили обвинения в сторону Трампа под соответствующей публикацией Fox News.

«Знает ли она, что деньги, выделяемые Байденом якобы на гуманитарную помощь, только помогают Ирану работать над созданием ядерной программы. Трамп был прав, мы должны продолжать программу Трампа и душить их импорт», — пишет Oly54.

«Продолжайте голосовать за демократов, и вы можете быть уверены, что США встанут на путь к ядерному конфликту. Избиратели должны поумнеть, пока не стало слишком поздно», — считает CerebralInferno.

«Если бы демократы были способны поумнеть, они бы не были демократами», — отвечает oaklakekid.

«Когда демократам приходится прибегать к обвинению Трампа в своих проблемах (его нет уже год), это означает, что у них ничего нет, и они не могут защитить свою некомпетентность», — указывает 1PingYes2PingsNo.

Демократы и республиканцы Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Перестаньте обвинять Трампа и всех остальных в своих недостатках. Вы с радостью отменили пограничную политику Трампа через несколько дней после вступления в должность. У вас был целый год, чтобы возобновить отношения с Ираном. Найдите другое оправдание», — советует blueorangecrush.

«Хорошо сказано. В 2051 году демократы всё еще будут обвинять Трампа. Я слышу, как вы все смеетесь», — отвечает OnceADem392.

«Иран никогда не прекращал поиски ядерного оружия. Их усилия подстегивали 1,7 миллиарда долларов, которые Обама переправил им под покровом темноты», — напоминает Sharp_Shooter.

«Иранцы намерены стереть Израиль с лица земли и говорят об этом с момента образования страны. Трамп заставил многие мусульманские страны возобновить отношения с Израилем, что оказало давление на Иран вместе с санкциями. Байден, как и Обама, хочет купить дружбу с другим дьяволом», — объясняет payman.

«Иранцы не ускоряли программу, пока Трамп был у власти, но они точно ускоряются сейчас… о чём это вам говорит? Пока они наращивают свой ядерный арсенал, Байден терпеливо ждет, когда они сядут за стол переговоров… на прошлой неделе они угрожали Америке», — размышляет jobro67.

Противостояние, Трамп, Иран, ядерная сделка Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Скорее всего, они ускоряются, потому что у них уже есть оперативники в США, которые пробрались не спеша через широко открытую южную границу, открытую Байденом», — уверен IMO1961.

«Прошел год, а Байден всё еще обвиняет Трампа во всех своих бедах», — подчеркивает LHS72.

Как сообщало ИА REGNUM, в столице Австрии Вене проходит восьмой раунд переговоров о восстановлении ядерного соглашения с Ираном. В Тегеране отказываются от прямого общения с американской стороной и требуют, чтобы восстановленные и усиленные при Трампе санкции были отменены.