Белград, 13 января, 2022, 20:30 — ИА Регнум. Хорошая и сильная армия Сербия — это гарант безопасности и мира для всех граждан этой страны. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич 12 января в эфире телеканала РТС.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Вучич

«Нам нельзя допустить, чтобы наша армия была слабой. Новых «Бурь» (операция против населения Республики Сербской Краины в Хорватии в 1995 году — ИА REGNUM) не будет», — заявил Вучич.

Президент Сербии добавил, что его страну критикуют за то, что она вооружается, в то время как некоторые другие страны в регионе, такие, как Хорватия, не критикуют только потому, что они состоят в НАТО.

«Им позволено вооружаться, так как они в НАТО, а нам нельзя, потому что мы свободолюбивая страна? Они переживают, когда мы покупаем оборонное вооружение, а когда они покупают свое наступательное, тогда нет повода для переживаний?», — задался вопросом Вучич.

Напомним, что Сербия недавно получила от России противотанковые комплексы «Корнет».