Таллин, 13 января, 2022, 20:12 — ИА Регнум. Сегодня, 13 января, на чемпионате Европы, проходящем в Таллине (Эстония), после короткой программы в соревновании женщин-одиночник первую строчку в зачете занимает 15-летняя российская фигуристка Камила Валиева.

Фигурное катание

Судьи оценили ее прокат в 90,45 балла, что является новым мировым рекордом. Предыдущий рекорд в 87,42 балла также принадлежал Камиле Валиевой.

Вторую строчку в зачете занимает бельгийская фигуристка Луна Хендрикс (76,25 балла), третью — Александра Трусова (75,13 балла).

Чемпионат Европы по фигурному катанию в Таллине проходит с 12 по 16 января. На 15 января запланирована произвольная программа в женском одиночном катании.