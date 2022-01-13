Москва, 13 января, 2022, 20:12 — ИА Регнум. Российская рок-группа ДДТ в рамках сбора средств на создание нового альбома привлекла рекордные 25 млн рублей. Соответствующей информацией поделились представители краудфандинговой платформы Planeta.ru 13 января.

Марина Каширская ИА REGNUM ДДТ

Сбор средств начался 5 октября 2021 года и проходил при помощи краудфандинга. Такой метод был обусловлен тяжелым финансовым положением коллектива из-за регулярных отмен выступлений в связи с коронавирусом. Автором предыдущего рекорда является участник группы «Алиса» Константин Кинчев, сумевший собрать 23,1 млн рублей в 2021 году.

Напомним, что рок-группа ДДТ была основана в Уфе в 1980 году. Многолетним лидером коллектива выступает музыкант Юрий Шевчук.