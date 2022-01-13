Вашингтон, , 20:10 — REGNUM Американский рэпер Канье Уэст (Йе) стал обладателем очередной платиновой композиции. Информацию об этом сообщил портал Hypebeast 13 января.

Канье Вест Jason Persse

Речь идет о совместной песне с The Weeknd (Эйбел Макконен Тесфайе) и Lil Baby (Доминик Джонс) под названием Hurricane, вошедшей в последний на данный момент альбом рэпера Donda. Общее количество продаж превысило отметку в 1 млн копий, вследствие чего работа получила престижный статус.

Напомним, что 29 августа 2021 года состоялась премьера десятого студийного альбома Канье Уэста под названием Donda. На 2022 год запланирован выход второй части этой пластинки.

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