Ставрополь, 13 января, 2022, 20:08 — ИА Регнум. В Ставропольском крае пропал заместитель начальника штаба по связи — начальник связи штаба воинской части 31 612 подполковник Александр Вяткин. По факту его безвестного исчезновения возбуждено уголовное дело, сообщили 13 января в пресс-службе главного военного следственного управления СК РФ.

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Как стало известно из материалов дела, Вяткин должен был прибыть к месту службы 16 сентября 2021 года. Ранее установлено, что он несколько дней проживал в гостинице «Мираж» в станице Ессентукская Ставропольского края. С 26 по 28 сентября он был постояльцем этой гостиницы. Причины неявки на службу полковника Вяткина до сих пор неизвестны. Не установлено до сих пор и место его нахождения.

«В ходе следствия каких-либо обстоятельств, свидетельствующих о совершении противоправных действий в отношении Вяткина, не установлено. Расследование уголовного дела продолжается»,— говорится в сообщении следственного органа. Следственные действия ведутся СКР по Еланскому гарнизону (Свердловская область).