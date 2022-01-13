Казань, , 20:06 — REGNUM 13 января издание Metaratings сообщило, что руководство казанского «Рубина» готово предложить московскому ЦСКА 5 миллионов евро за 23-летнего российского центрального полузащитника Константина Кучаева.

Константин Кучаев Алексей Колчин. © ИА REGNUM

Ранее сообщалось, что решение о будущем Кучаева в составе «красно-синих» примет генеральный директор московского клуба Роман Бабаев.

В текущем сезоне Константин Кучаев принял участие в тринадцати турах Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22, в которых получил одну желтую карточку. В Кубке России на счету футболиста один гол в двух матчах.

Текущее соглашение Кучаева с ЦСКА рассчитано до 30 июня 2023 года. Профильный немецкий-интернет портал transfermarkt оценивает российского футболиста в 4 миллиона евро.