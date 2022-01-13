София, , 20:04 — REGNUM Глава правительственной Комиссии Болгарии по противодействию коррупции и службы по изъятию незаконно приобретенного имущества (КПНКИ) Сотир Цацаров объявил о добровольном сложении с себя служебных полномочий. Об этом 13 января сообщило «Радио Болгария».

Отставка

Причины отставки Цацарова не уточняются. Отмечается, что действующий руководитель Антикоррупционной комиссии покидает занимаемую должность в связи переходом на другую работу. Предполагается, что рапорт о его увольнении будет подписан 1 марта — после принятия парламентской комиссией отчета о деятельности КПНКИ.

Напомним, в течение последних двух лет под руководством Цацарова были раскрыты десятки преступных схем по «отмыванию» денег в Болгарии и за ее пределами. Ранее работа КПНКИ была признана одной из самых эффективных в системе государственных органов Болгарии.

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