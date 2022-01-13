Ливерпуль, Великобритания, 13 января, 2022, 20:02 — ИА Регнум. Сегодня, 13 января, в Ливерпуле на стадионе «Энфилд» «Ливерпуль» в первом матче полуфинала Кубка Английской Лиги сезона 2021/22 сыграет с лондонским «Арсеналом». Стартовый свисток прозвучит в 22:45 по московскому времени.

Liverpoolfc.com Игроки «Ливерпуля»

Матч обслужит бригада арбитров во главе с Майклом Оливером.

Изначально матч «Ливерпуль» — «Арсенал» должен был состояться 5 января, однако из-за случаев заражения коронавирусом в составе «мерсисайдцев» игра была перенесена на неделю.

В финале победитель пары «Ливерпуль» — «Арсенал» встретится с лондонским «Челси», который в параллельных матчах полуфинала кубка разгромил «Тоттенхэм» со счетом 3:0 (2:0, 1:0).

Стоит отметиться, что через три дня, 16 января, «Ливерпулю» предстоит сыграет с «Брентфордом» в матче 22-го тура Английской Премьер-лиги 2021/22.