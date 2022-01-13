Лима, 13 января, 2022, 20:06 — ИА Регнум. Учащиеся в Перу смогут пройти вакцинацию от коронавируса в своих образовательных учреждениях. Соответствующий документ 13 января опубликовало министерство образования Перу.

Прививка. Цитата из к/ф «Кавказская пленница»

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Несовершеннолетние в возрасте от 5 до 17 лет смогут вакцинироваться в школах с согласия и в присутствии родителей или совершеннолетних представителей. Программу планируется проводить при активном участии преподавателей и учителей.

Партия вакцин Pfizer для иммунизации несовершеннолетних объемом 7 миллионов 400 тысяч доз начнет поступать в страну с 18 января. Кроме того, для вакцинации будет применяться не взрослая, а уменьшенная доза в 10 мкг, которой, по мнению фармацевтов, будет достаточно.