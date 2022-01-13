Ижевск, , 20:00 — REGNUM В Ижевске и Глазове с начала января выпало около месячной нормы осадков. На большинстве метеостанций Удмуртии отмечено уже больше половины месячной снежной нормы, сообщает Гидрометцентр республики.

Сугробы Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

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Норма января составляет около 30−49 мм2. С начала 2022 года по настоящее время высота снежного покрова увеличилась на 10−27 см.

По прогнозу синоптиков, в период с 14 по 16 января в республике выпадет еще около 50−70% месячной нормы осадков.

Как сообщало ИА REGNUM, с улиц Ижевска вывезли с начала зимнего сезона 293 тыс. кубометров снега. В ночь на 10 января из города было вывезено около 15 тыс. кубометров снега, что стало рекордным показателем с начала зимы.

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