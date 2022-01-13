Москва, 13 января 2022, 19:58 — REGNUM Серьёзную тветственность за свои публикации должны нести блогеры, поскольку зачастую их контент читают чаще, чем СМИ, заявил 13 января председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин в интервью «Российское газете».
Отметив, что в публикациях блогеров часто информация подаётся субъективно и в итоге это может помешать таким важным процессам как расследование преступлений, Бастрыкин сказал:
Он добавил, что внесения таких корректив требуют нынешние реалии.
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