Москва, , 19:58 — REGNUM Серьёзную тветственность за свои публикации должны нести блогеры, поскольку зачастую их контент читают чаще, чем СМИ, заявил 13 января председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин в интервью «Российское газете».

Глава СК России Александр Бастрыкин Sledcom.ru

Отметив, что в публикациях блогеров часто информация подаётся субъективно и в итоге это может помешать таким важным процессам как расследование преступлений, Бастрыкин сказал:

«В связи с активным развитием этих источников информации необходимо законодательно определить правовой статус таких площадок и их авторов. Ведь их аудитория по охвату нередко намного больше, чем у некоторых средств массовой информации. Логично, если авторы информационных площадок будут нести ответственность наравне со средствами массовой информации».

Он добавил, что внесения таких корректив требуют нынешние реалии.

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