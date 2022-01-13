Лос-Анджелес, США, 13 января, 2022, 19:55 — ИА Регнум. В Сети опубликовали новый постер картины «Анчартед: На картах не значится». Изображение появилось в официальном Twitter-аккаунте фильма 13 января.

Gage Skidmore Том Холланд

https://twitter.com/unchartedmovie/status/1481627093368639488

«Выглядеть хорошо, пока крадёшь сокровища на $5 млрд, считается навыком, да?»— говорится в подписи к постеру. На фото изображены основные актёры фильма — Том Холланд, Марк Уолберг, Антонио Бандерас, София Тейлор Али и Тати Габриэль.

ИА REGNUM напоминает, что мировая премьера фильма «Анчартед: На картах не значится» запланирована на 18 февраля 2022 года. В России картина выйдет 10 февраля.