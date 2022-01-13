Курган, 13 января, 2022, 19:50 — ИА Регнум. В правительстве Курганской области произошли кадровые перестановки. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Kurganobl.ru Константин Ермаков

Начальник финансового управления Курганской области Константин Ермаков с 13 января продолжит работу в должности заместителя губернатора с расширенными полномочиями. Он будет курировать и координировать работу финансового управления, департамента имущественных и земельных отношений, департамента гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов Курганской области, управления по обеспечению деятельности мировых судей в Курганской области.

А исполняющим обязанности начальника финансового управления с 13 января 2022 года назначен первый заместитель — Сергей Гаврин.