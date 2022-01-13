Москва, 13 января, 2022, 19:49 — ИА Регнум. 13 января 37-летний российский фланговый защитник Андрей Ещенко объявил о завершении профессиональной карьеры футболиста и вошел в тренерский штаб московского «Спартака». Об этом также сообщили на официальном сайте «красно-белых».

Алексей Колчин ИА REGNUM Андрей Ещенко

В прошлом сезоне Андрей Ещенко выступал за основную команду «Спартака». Футболист принял участие в пятнадцати турах Тинькофф Российской Премьер-лиги 2020/21, проведя на поле суммарно 183 минуты и получив три желтые карточки.

До перехода в московский «Спартак» в июле 2016 года Андрей Ещенко выступал за «Химки», киевское «Динамо», «Днепр», киевский «Арсенал», «Волгу», «Локомотив», «Анжи», «Кубань» и московское «Динамо».