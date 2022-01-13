Лондон, , 19:46 — REGNUM Руководство «Лиона» отклонило предложение лондонского «Челси» досрочно вернуть из аренды 27-летнего флангового атакующего защитника сборной Италии Эмерсона. «Пенсионеры» предлагали французскому клубу 4 миллиона евро. Об этом 13 января сообщил журналист Фабрицио Романо.

В текущем сезоне Эмерсон, выступая за «Лион» на правах аренды, принял участие в шестнадцати матчах французской Лиги 1 2021/22, в которых отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей.

Эмерсон перешел в «Челси» 30 января 2018 года из римской «Ромы» за 20 миллионов евро. На данный момент профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает итальянского футболиста в 14 миллионов евро.