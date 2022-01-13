Лос-Анджелес, США, 13 января, 2022, 19:41 — ИА Регнум. Женщина, которая подала в суд на певицу Ники Минаж и её мужа Кеннета Петти, отказалась от своих претензий к артистке. Об этом 13 января пишет Billboard.

Скриншот видео на YouTube Ники Минаж

Как отмечает СМИ, сторона обвинения отозвала иск против Минаж без объяснения причин. Однако Дженнифер Хаф не отказалась от претензий, выдвинутых ранее против Кеннета Петти.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Дженнифер Хаф обвинила певицу и её супруга в попытке подкупа, преследовании, а также в запугивании и побоях. Она утверждала, что Минаж вместе с мужем требовали её «отречься от утверждения о том, что Петти изнасиловал её».

Добавим, что в 1995 году Петти уже был осуждён за попытку изнасиловать Хаф. Тогда он был заключён под стражу на четыре с половиной года.