Осло, , 19:36 — REGNUM Норвежский электронный дуэт Röyksopp выпустил свой второй сингл за январь, представив поклонникам песню The Ladder. Об этом 13 января рассказал портал The Line Of Best Fit.

Кадр из клипа на песню The Ladder от Röyksopp Официальный YouTube-канал Röyksopp

В первый день нового года дуэт подарил фанатам новый сингл под названием (Nothing But) Ashes… Сейчас группа выпустила вторую песню The Ladder, выход которой был объединен с релизом музыкального видео от режиссера Джонатана Завады.

Официального анонса нового альбома не было, но в преддверии Нового года Röyksopp поделились несколькими тизерами будущего проекта под названием Press R. Предыдущая пластинка дуэта The Inevitable Endвышла в 2014 году

