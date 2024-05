Осло, 13 января, 2022, 19:36 — ИА Регнум. Норвежский электронный дуэт Röyksopp выпустил свой второй сингл за январь, представив поклонникам песню The Ladder. Об этом 13 января рассказал портал The Line Of Best Fit.

Официальный YouTube-канал Röyksopp Кадр из клипа на песню The Ladder от Röyksopp

В первый день нового года дуэт подарил фанатам новый сингл под названием (Nothing But) Ashes… Сейчас группа выпустила вторую песню The Ladder, выход которой был объединен с релизом музыкального видео от режиссера Джонатана Завады.

Официального анонса нового альбома не было, но в преддверии Нового года Röyksopp поделились несколькими тизерами будущего проекта под названием Press R. Предыдущая пластинка дуэта The Inevitable Endвышла в 2014 году