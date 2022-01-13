Москва, 13 января, 2022, 19:30 — ИА Регнум. В аэропортах Москвы Внуково, Домодедово и Шереметьево задержано или отменено 63 авиарейса, сообщает 13 января газета «Известия».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Метель в Москве

Причиной отмены и задержки стал сильный снегопад и метель.

В частности, в аэропорту Шереметьево 12 рейсов задержано и 14 отменено, в Домодедово задержано девять рейсов и два отменено, во Внуково задержаны 15 рейсов и отменены 11.

По словам заместителя главы муниципалитета Москвы Петра Бирюкова, в связи с неблагоприятным прогнозом погоды все коммунальные службы Москвы переведены в режим повышенной готовности.

Снегопады и метели могут продолжиться до позднего вечера 14 января, при этом порывы ветра будут достигать 15−18 м/с.