Оттава, , 19:22 — REGNUM В Сети опубликовали обложку будущего альбома канадской исполнительницы Аврил Лавин. Изображение доступно в Twitter-аккаунте Ultimate Music с 13 января.

Аврил Лавин Скриншот с YouTube

https://twitter.com/UrUltimateMusic/status/1481383715439792128

Вместе с обложкой лейбл Ultimate Music назвал дату выхода альбома Love Sux — релиз намечен на 25 февраля 2022 года. А уже 14 января выйдет сингл Love It When You Hate Me.

Ранее Аврил Лавин заявила, что работает над созданием фильма по мотивам её хита Sk8er Boi. Однако она не уточнила, удалось ли ей договориться с какой-либо кинокомпанией о производстве картины.

