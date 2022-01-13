Бухарест, 13 января 2022, 19:19 — REGNUM Президент Румынии Клаус Йоханнис вручил высокие государственные награды деятелям культуры и искусства страны. Награждение состоялось в президентском дворце Котрочень по случаю Дня национальной культуры Румынии, передает 13 января бухарестский телеканал Digi24.
По словам главы румынского государства, «Бухарест и в дальнейшем будет уделять внимание представителям творческой элиты Румынии».
Согласно официальной информации, орденом Steaua României награжден композитор и дирижер Георге Замфира, орден «За заслуги» получил писатель и переводчик Василэ Георге, а ордена «За заслуги перед культурой» удостоился писатель Иоан Хэдэринг.
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