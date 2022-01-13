Челябинск, , 19:18 — REGNUM В Челябинской области ожидают увеличения заболеваемости COVID-19 среди детей. Причиной таких опасений является омикрон-штамм, пишут СМИ.

Коронавирус

Иван Шилов © ИА REGNUM

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Так, главный внештатный специалист областного минздрава по инфекционным болезням у детей Рафия Бабик отметила на пресс-конференции, что, например, со штаммом «дельта» дети болеют, и порой тяжело. «Надо иметь ввиду, что если у нас будет больше инфицированных детей, то тяжёлых форм будет больше», — цитирует её Накануне.Ru.

При этом чиновница отметила, что койки в регионе развёрнуты в том числе и для детей. Как сообщало ИА REGNUM, в России ждут очередной волны заболеваемости COVID-19. Причиной является штамм омикрон.