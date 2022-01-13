Мурманск, , 19:14 — REGNUM За три года Мурманская область привлекла 400 млрд рублей частных инвестиций. Об этом на Гайдаровском форуме заявил губернатор региона Андрей Чибис.

Рост экономики

«За последние три года прирост частных инвестиций в нашу экономику, даже несмотря непростой 2020 год, составил 30%. Это более 400 миллиардов рублей с высокой базы. Рост экономики за три года — 15%. По предварительным данным за 2021 год мы занимаем первое место в Северо-Западном федеральном округе и седьмое по стране по росту экономики. В рейтинге ГЧП мы поднялись на 15 пунктов, в целом по стране занимаем девятое место по институциональной среде», — сообщил губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, Мурманская область стала местом регистрации 110 резидентов Арктики.