Мурманск, 13 января, 2022, 19:14 — ИА Регнум. За три года Мурманская область привлекла 400 млрд рублей частных инвестиций. Об этом на Гайдаровском форуме заявил губернатор региона Андрей Чибис.

Рост экономики

«За последние три года прирост частных инвестиций в нашу экономику, даже несмотря непростой 2020 год, составил 30%. Это более 400 миллиардов рублей с высокой базы. Рост экономики за три года — 15%. По предварительным данным за 2021 год мы занимаем первое место в Северо-Западном федеральном округе и седьмое по стране по росту экономики. В рейтинге ГЧП мы поднялись на 15 пунктов, в целом по стране занимаем девятое место по институциональной среде», — сообщил губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, Мурманская область стала местом регистрации 110 резидентов Арктики.