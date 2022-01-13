Москва, 13 января, 2022, 19:11 — ИА Регнум. Российский футболист Федор Смолов сменил клубную прописку — трансфер игрока из московского «Локомотива» в другой столичный клуб — «Динамо», горячо обсуждается любителями футбола.

Михаил Шапаев, РФС Федор Смолов

Для 31-летнего нападающего «Динамо» — отнюдь не чужой клуб. Именно в стане «бело-синих» уроженец Саратова начинал свою профессиональную карьеру как один из самых талантливых исполнителей своего поколения. И, хотя вскоре Смолову пришлось покинуть «динамовцев» после появления у команды игровых проблем, а у самого футболиста — более престижных и выгодных в карьерном плане предложений, — свой след в истории «Динамо» он успел оставить.

Как свидетельствует статистика от портала Betonmobile.ru, Смолов сыграл за московскую команду 68 матчей и забил в них три мяча. А уже потом отправился в различные аренды — в голландский «Фейеноорд», махачкалинский «Анжи» и «Урал» из Екатеринбурга. В 2015 году контракт Смолова у «Динамо» выкупил «Краснодар», где футболист полноценно раскрылся в качестве забивного нападающего. Этим он заслужил повышение в виде трансфера в «Локомотив», за который Федор и отыграл в трех с половиной последних сезонах с небольшим перерывом на аренду в испанскую «Сельту» в 2020-м году.

И вот — возвращение в родные пенаты. Сможет ли Смолов заново раскрыться в родном для него клубе? За подвигами Федора в составе «Динамо» и результатами московского клуба во второй части чемпионата России поможет следить удобный матч-центр. Стоит также упомянуть о том, какие цели стоят перед новым коллективом Федора. Сейчас «Динамо» после первой части сезона Российской премьер-лиги занимает высокое второе место в турнирной таблице, являясь, по сути, главным преследователем чемпиона России последних лет — питерского «Зенита». И удержание второй строчки, дающей право участия в квалификации Лиги чемпионов, — задача-минимум для новой команды Смолова.

Впрочем, побороться за главный трофей — чемпионство — «динамовцы» также все еще планируют, а отставание в два очка за 12 туров до финиша кампании вовсе не кажется непреодолимой пропастью. Особенно с учетом того, что оба очных поединка «Динамо» против «Зенита» уже сыграло, и теперь борьба приобретает исключительно заочный характер.

Дмитрий Корнило