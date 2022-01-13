Нижний Тагил, Свердловская область, , 19:06 — REGNUM В Нижнем Тагиле Свердловской области прокуратурой проводится проверка в связи с травмированием воспитанника спортшколы при спуске на лыжах с горнолыжной трассы. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Александр Дейнека. Лыжники (фрагмент). 1931



Инцидент произошёл 11 января. По предварительным данным, 15-летний горнолыжник спускался с горы «Белая». Перед началом соревнований в ходе тренировочного спуска он въехал в заградительную сеть, а потом и в дерево, получив серьёзные травмы.

Пострадавшего госпитализировали. Прокуратура проверит соблюдение необходимых требований законодательства по обеспечению безопасности жизни и здоровья несовершеннолетних. В случае наличия оснований ведомство примет соответствующие меры.