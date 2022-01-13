Омск, , 19:04 — REGNUM Наталья Чумакова, вдова музыканта Егора Летова, представила фрагмент ранее неизданной песни. Она опубликовала трек 13 января в сообществе «Гражданская Оборона. Здорово и вечно» в соцсети «ВКонтакте».

Егор Летов Цитата из видео «Гражданская Оборона — Мы идём в тишине» пользователя Immer Russland.youtube.com

"Долго решалась, и всё же собралась приготовить к выпуску все имеющиеся у меня записи «Посева». Есть некоторая проблема: катушки не все подписаны, а Егор при жизни мне это слушать не давал», — поделилась Чумакова. Она выложила фрагмент песни без названия из альбома «Дождь в казарме» 1983 года, а также рукописный текст одной из композиций.

ИА REGNUM напоминает, что «Посев» — это первый рок-проект Егора Летова, явившийся предшественником группы «Гражданская оборона». Своё название он получил в честь одноимённого диссидентского журнала.

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