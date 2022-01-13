В Мурманске заключили под стражу подозреваемого в убийстве щенков
Мурманск, 13 января, 2022, 19:02 — ИА Регнум. В Мурманске заключен под стражу местный житель, в квартире которого были обнаружены трупы собак.
Щенок
Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональной прокуратуре, мужчина был задержан в состоянии наркотического опьянения 10 января. В ходе осмотра его квартиры были обнаружены трупы трех щенков. Один из щенков оказался живым, ему оказали медицинскую помощь.
«У всех собак имеются множественные как внешние, так и внутренние повреждения, их смерть наступила в результате нарушения целостности тканей головного мозга», — добавили представители прокуратуры.
Подозреваемому в совершении преступлений грозит наказание до пяти лет лишения свободы.
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