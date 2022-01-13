13 января 2022 | Время чтения 3 мин

Евгений Цоц, , 19:45 — REGNUM В России обострилось неравенство регионов, заявил председатель экспертного клуба «Регион», генеральный директор АПЭК Дмитрий Орлов. Он обратил внимание на отличия по социально-экономическим и финансовым показателям, которые, по его мнению, иногда носят демонстративный характер.

Московское метро Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Неравенство, высокая дифференциация в обеспеченности самыми разными ресурсами — главная проблема сегодня для региональной политики. Тем более у нас есть пример недавний социально-экономических потрясений в Казахстане. Одним из драйверов очевидных было, конечно, неравенство, в том числе межрегиональное», — сказал Орлов.

В качестве примера политолог назвал показатели обеспеченности граждан врачами: в Санкт-Петербурге на 10 тыс. населения он составляет 89,3, а в Курганской области — 28,9. При этом уровень финансирования здравоохранения на одного человека между Москвой и некоторыми другими регионами отличается в десять раз.

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Наглядный пример регионального неравенства, хотя, конечно, и не самый острый — Москва и Подмосковье. Два региона примыкают друг к другу, взаимозависимы, однако являются противоположными мирами. Различия во всём — в обустройстве населённых пунктов, их инфраструктуре, транспорте, социальном обслуживании. Контраст сильно бросается в глаза ещё и потому, что дело не только в деньгах, ведь Подмосковье не бедное и имеет второй по объёму региональный бюджет в стране, но и в принципе. Есть столичная граница, переступая через которую должно становиться лучше. Покупатель недвижимости переплатит, выбирая Москву, потому что получит взамен видимые бонусы.

Например, метро. У ГУП «Московский метрополитен» нет серьёзных планов продления линий в подмосковные города. Перспективная Рублёво-Архангельская линия, которая зацепит маленький элитный кусочек Московской области, не в счёт. Да, у предприятия региональное подчинение, но это лишь формальная помеха. Известно понятие агломерации, при необходимости можно создать ГУП «Подмосковный метрополитен», интегрировав сети. Но почему-то решение принципиально не принимается — Подмосковье должно жить хуже? В то время как жители перенаселённых Балашихи, Мытищ или Химок едут до метро на перекладных, Москва проводит линии подземки мимо котлованов будущих новостроек, что позволит застройщикам дороже продавать новое жильё. На этом как минимум заработают и бизнес, и столичный бюджет.

Отговорка, что для Московской области вместо метро есть МЦД, лукава. Подмосковные электрички ходили всегда, решая проблему транспортной доступности. Новый проект диаметров вводит косметические или точечные изменения: к платформам пристраивают здания вокзалов, на территории самой Москвы организуют дополнительные переходы для пересадки. Но концептуально всё это уже было и, возможно, стало даже хуже. Раньше электричка от Опалихи до Тушино ехала 15 минут, теперь 20 плюс ещё 2−3 минуты на «преодоление» вокзала — подняться, спуститься. Но главная проблема — железнодорожная сеть не совпадает с микрорайонной застройкой и охватывает мизерную часть Подмосковья. Зачастую пути идут мимо дач, лесопарков или пустырей. Появление проекта «наземного метро» дало стимул запустить в этих местах новые девелоперские проекты, в то время как жители многих районов всё так же стоят в пробках в автобусах и автомобилях.

Павильон МЦД Mos.ru

Показательно, что когда десять лет назад Москва расширялась, она выбрала самое незаселённое направление, обойдя примыкающие города-спутники. Ни в коем случае столица не хотела решать чьи-то проблемы. Задача была другая — строить новые дома и заселять их жильцами. С одной стороны, власти понять можно. Мы, российские граждане, привыкли городскую инфраструктуру принимать как данность. При помощи дифференциации среды обитания нам показывают, что хорошая жизнь с неба не падает, на неё нужно заработать. Создаются рыночные ценности, для получения которых нужно заплатить. В этом есть логика — во всех странах и городах есть районы получше, а есть не очень.

Однако что это, как не потребительское отношение к жителям? Разве задача власти не заботиться о людях, а выжимать из них соки?