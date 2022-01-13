Москва, , 18:57 — REGNUM 13 января на YouTube-канале LABELCOM состоялась премьера нового выпуска популярного шоу «Что было дальше?». В его съемках приняли участие балерина Анастасия Волочкова и артист Владимир Винокур.

Анастасия Волочкова Геннадий Калашников

В рамках выпуска знаменитости поделились своими историями из жизни с ведущими шоу. Общая продолжительность видео составила 100 минут.

Напомним, что «Что было дальше?» является российским юмористическим шоу, выпускаемым на YouTube-канале LABELCOM. Первый выпуск программы был опубликован 25 апреля 2019 года.

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