Берлин, 13 января, 2022, 20:02 — ИА Регнум. Новый министр экономики Германии Роберт Хабек в своём первом выступлении в Бундестаге назвал борьбу с глобальным потеплением возможностью для экономики и призвал к скорейшему отказу от ископаемого топлива, в том числе для борьбы с инфляцией. Об этом сообщает 13 января издание Spiegel.

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«Газ, нефть, уголь — вот что сейчас движет ценами», — заявил представитель «зелёных».

По мнению Хабека, ввиду роста цен на энергоносители Германия должна стать менее зависимой от импорта сырья, и с этой целью правительству необходимо расширить сеть возобновляемых источников энергии.

Отказ от ископаемого топлива, по мнению министра, является наилучшей стратегией в среднесрочной перспективе, поскольку откроет большие возможности для инновационного развития немецкой экономики. Однако, чтобы использовать этот потенциал, необходимо быстрее планировать и реализовывать проекты, в частности, в области производства водорода для промышленности, подчеркнул Хабек.

Министр экономики Германии ожидает, что в долгосрочной перспективе послабления, такие как субсидирование затрат на отопление или отмена сбора EEG, окажут мощное воздействие на использование возобновляемых источников энергии.