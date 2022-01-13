Вашингтон, , 18:56 — REGNUM Тяжёлая ракета-носитель Falcon 9 стартовала на орбиту земли со 105 спутниками на борту, сообщает 13 января компания-разработчик ракеты SpaceX.

Система спутников Popmech.ru

Запуск был произведен в 18:25 мск с 40-го стартового комплекса на космодроме на мысе Канаверал в американском штате Флорида.

Ракета Falcon 9 должна вывести на околоземную орбиту 105 малых космических аппаратов, принадлежащих 30 операторам связи из 20 стран мира. Вес каждого аппарата не превышает 200 кг.

По плану запуска, на солнечно-синхронную орбиту эти аппараты должны быть выведены через 90 минут после старта.

Отдельно отмечено, что первая многоразовая ступень ракеты-носителя SpaceX, которая использована уже в десятый раз, успешно совершила управляемую вертикальную посадку.

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