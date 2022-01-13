Берлин, , 19:54 — REGNUM Немецкие производители сельхозпродукции в ноябре 2021 года подняли цены в среднем на 20,8% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Зерновые, картофель, рапс оказались в числе наиболее подорожавшей продукции. Об этом 13 января сообщает Spiegel со ссылкой на данные Федерального статистического управления ФРГ

Сельское хозяйство Government-nnov.ru

«Это самый высокий рост цен в годовом исчислении с июля 2018 года», — говорится в сообщении.

Отмечается, что наиболее заметно подорожали продукты растительного происхождения, цены на которые выросли на 29,4%, а продукты животного происхождения стали дороже в среднем на 14,9%.

Одним из основных драйверов роста цен производителей остаётся зерно, цены на которое неуклонно растут уже полтора года. «Решающим фактором является высокий спрос в Германии и за рубежом при одновременно низких объемах урожая в 2021 году», — поясняют эксперты.

Стоимость картофеля в Германии за год выросла на 58,5%, что связывается в первую очередь с низкими объемами урожая при неблагоприятных погодных условиях.

Овощи же в целом подешевели на 4,2%. Наиболее заметным стало снижение цен на салат айсберг на 18,7%, в то время как капуста стала дешевле всего на 1,2%.

Тенденция снижения цен на мясо свиней, наблюдавшаяся в последние несколько месяцев, сохранилась, хотя и в меньшей степени. «Небольшое падение цен в основном связано со снижением спроса в торговле и экспорте из-за общего снижения потребления свинины», — говорится в сообщении статистического управления.

Цены на крупный рогатый скот, напротив, выросли почти на треть, на овец и коз — почти на 20%.

На фоне роста цен на энергоносители уровень инфляции в Германии в минувшем году достиг самого высокого уровня с 1993 года. Согласно предварительной оценке, потребительские цены выросли в среднем на 3,1% по сравнению с предыдущим годом.