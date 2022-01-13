13 января 2022 | Время чтения 2 мин

Джозеф Тёрнер, , 21:18 — REGNUM В США на 13 января назначено голосование по законопроекту, предложенному сенатором Техаса Тедом Крузом, о новых санкциях против российского газопровода «Северный поток — 2» (СП-2). Для утверждения законопроекта необходимо 60 голосов сенаторов, а это означает, что республиканцам понадобится поддержка как минимум десяти демократов.

Американские санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Американские интернет-пользователи обсудили ситуацию под соответствующей публикацией The Washington Post.

«Интересно, какое давление Америка может оказать на Путина, когда у него нет видеозаписи с американским президентом», — пишет Lawrence Zainner.

«Преимущество использования санкций в отношении банковского и финансового секторов заключается в том, что это наносит ущерб лично Путину и напрямую вредит кругу олигархов, которые поддерживают Путина у власти. Удар только по Nordstream 2 наносит ущерб только трубопроводной компании и Германии», — объясняет LowQuant.

Газопровод «Северный поток — 2» © Nord Stream 2. Nikоlai Ryutin

«Путин ест кашу на завтрак, ловит рыбу, ходит в горы и играет в хоккей для удовольствия. Он занимается этим не ради денег. Вашингтонская элита ничего не знает о Путине и о России», — уверен Nilpotent.

«Путин, может быть, работает и не ради денег. Но богатые люди, которые его поддерживают, точно хотят денег. Им не понравятся санкции!» — отвечает Bob437.

«Русские, видя столько агрессии США по отношению к России, готовятся к тому дню, когда и если США отключат Россию от банковской системы SWIFT. В сотрудничестве с Китаем они уже создают банковскую систему, альтернативную американской системе SWIFT. Многие страны, которые уже являются частью расширяющейся китайской инициативы, будут пользоваться этой системой, альтернативной американской SWIFT. Это действительно плохая новость для Америки. Представьте последствия, если доллар США перестанет быть мировой резервной валютой», — комментирует Ray Joseph Cormier.

«И снова — вашингтонская элита ничего не знает о Путине и о России. Когда Китай и Россию свяжут воедино гигантский паневразийский экономический союз, быстро разлагающиеся США будут тонуть, как камень. И никакая сталинская пропаганда разнообразия, равенства и инклюзивности не сможет их спасти», — отвечает Nilpotent.

Сенатор США Тед Круз U.S. Customs and Border Protection

«Урезать деньги олигархов. Если они поймут, что Путин их разоряет, Путину конец», — подчеркивает NW in CKY.

«Америка не имеет права голоса в споре между Россией и Германией. Еще одно бесполезное вмешательство, которое ничего не дает, кроме раздражения остального мира», — указывает User111211212.

Напомним, что, по данным издания Politico, демократы, с большой долей вероятности, не поддержат законопроект. Группа демократов во главе с Робертом Менендесом 12 января внесла в Сенат Конгресса США свой законопроект, предполагающий рестрикции в отношении России в случае эскалации напряжённости на Украине. В документе предлагается, в частности, введение санкций против президента России Владимира Путина, главы правительства Михаила Мишустина, а также против глав МИД и Минобороны, начальника Генштаба ВС РФ и других представителей военного руководства. Ряд ограничений может затронуть и участников строительства газопровода СП-2.