Вашингтон, , 18:54 — REGNUM Организаторы Coachella опубликовали лайнап мероприятия на 2022 год. Соответствующая информация появилась на странице фестиваля в Instagram 13 января.

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https://www.instagram.com/p/CYp1h4PlTjx/

Так, хедлайнерами события стали Канье Уэст (Йе), Билли Айлиш и Гарри Стайлс. Помимо них, в рамках фестиваля состоятся выступления Lil Baby (Доминик Джонс), 21 Savage (Шайя Бин Эйбрахам-Джозеф), Doja Cat (Амала Ратна Зандиле Дламини), украинской группы Artbat, белорусского коллектива «Молчат дома», а также прочих музыкантов.

Напомним, что Coachella является ежегодным фестивалем, организуемым в США с 1999 года. В 2020 и 2021 годах его проведение было отменено из-за вспышки коронавируса.

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