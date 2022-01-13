Вологда, , 18:53 — REGNUM В 2021 году в лесах Вологодской области было выявлено 214 незаконных рубок, что на 12% меньше, чем в предыдущем году. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

Лес Анна Рыжкова © ИА REGNUM

По данным ведомства, из 214 фактов, выявленных на территории области, в 111 случаях совершившие их лица установлены: в 58 случаях лесными инспекторами, в 53 при проведении совместных с полицией мероприятий.

«Департамент лесного комплекса уделяет особое внимание деятельности, направленной на борьбу с незаконными рубками лесных насаждений. В 2021 году для пресечения, своевременного выявления и фиксации незаконных рубок для лесничеств были приобретены специальные технические средства и новые автомобили для мобильности специалистов лесной охраны, которые активно используются в работе. Благодаря комплексу принимаемых мер, объем незаконных рубок снижается и в целом составляет 0,01% от общего объема легальной заготовки древесины», — прокомментировал начальник департамента лесного комплекса области Роман Марков.

Как сообщало ИА REGNUM, пермяка обвиняют в незаконной рубке леса на 6 млн рублей.