София, , 18:53 — REGNUM Софийская городская прокуратура внесла в судебные органы обвинительный акт против лидера националистической партии «Болгарский национальный союз» (БНС), бывшего кандидата в президенты Болгарии Бояна Станкова, известного под псевдонимом Расате. Об этом 13 января сообщило «Радио Болгария».

В суде Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич, Андрей Игнатенко. 1997. Россия

Согласно официальной информации, Станков обвинен в организации нападения на ЛГБТ-центр в Софии 30 октября 2011 года, в результате чего ранения получили несколько человек, а также распространении идей экстремизма. Ранее Апелляционный суд Софии отпустил главу БНС под залог в размере пяти тысяч левов (около двух с половиной тысяч евро).

Если вина Станкова будет окончательно доказана, ему грозит тюремное заключение на срок до пяти лет. Ранее политик заявил, что он отказывается признавать легитимность болгарского правосудия.