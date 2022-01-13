Берлин, , 19:41 — REGNUM Немецкая группа в сфере недвижимости Adler Group, имеющая крупную задолженность, рассталась с дополнительными пакетами акций. Компания продала частному инвестору KKR около 14 400 жилых и коммерческих объектов, в основном расположенных в средних городах на востоке Германии. Об этом сообщает 13 января издание Spiegel.

Недвижимость Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Отмечается, что данный шаг был хорошо воспринят на фондовой бирже, стоимость акций Adler Group резко выросла. По данным компании, KKR заплатит за портфель 1,05 млрд евро.

Столкнувшаяся с проблемами люксембургская группа SDax в настоящее время набирает обороты в финансовом плане за счет продажи акций, а вырученные средства планируется использовать для сокращения долга. Целью компании было снизить задолженность до уровня ниже 50%.

Adler Group, возникшая в результате слияния компаний Ado Properties, Adler Real Estate и берлинского девелопера Consus Real Estate, уже некоторое время испытывает давление на рынке из-за своей сложной финансовой структуры.

Акции компании после падения биржевой цены остановились примерно на отметке 8,60 евро. После продажи портфеля стоимость акции выросла на 11,9%.

На данный момент Adler Group подводит черту под своей программой утилизации. Это означает, что процесс продажи «недвижимости, не соответствующей стратегии», в основном завершен. Компания намерена больше сосредоточиться на жилой недвижимости в крупных городах Германии.