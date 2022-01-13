Берлин, 13 января, 2022, 19:41 — ИА Регнум. Немецкая группа в сфере недвижимости Adler Group, имеющая крупную задолженность, рассталась с дополнительными пакетами акций. Компания продала частному инвестору KKR около 14 400 жилых и коммерческих объектов, в основном расположенных в средних городах на востоке Германии. Об этом сообщает 13 января издание Spiegel.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Недвижимость

Отмечается, что данный шаг был хорошо воспринят на фондовой бирже, стоимость акций Adler Group резко выросла. По данным компании, KKR заплатит за портфель 1,05 млрд евро.

Столкнувшаяся с проблемами люксембургская группа SDax в настоящее время набирает обороты в финансовом плане за счет продажи акций, а вырученные средства планируется использовать для сокращения долга. Целью компании было снизить задолженность до уровня ниже 50%.

Adler Group, возникшая в результате слияния компаний Ado Properties, Adler Real Estate и берлинского девелопера Consus Real Estate, уже некоторое время испытывает давление на рынке из-за своей сложной финансовой структуры.

Акции компании после падения биржевой цены остановились примерно на отметке 8,60 евро. После продажи портфеля стоимость акции выросла на 11,9%.

На данный момент Adler Group подводит черту под своей программой утилизации. Это означает, что процесс продажи «недвижимости, не соответствующей стратегии», в основном завершен. Компания намерена больше сосредоточиться на жилой недвижимости в крупных городах Германии.