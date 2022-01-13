Монако, , 18:50 — REGNUM 25-летний атакующий полузащитник «Монако» и сборной России по футболу Александр Головин попал в сферу интересов «Ньюкасла». Об этом 13 января сообщило издание Metaratings.

Александр Головин

Ранее сообщалось, что в услугах Головина также заинтересован лондонский «Вест Хэм» и «Эвертон». Также «молотобойцы» уже контактировали с представителем Головина для обсуждения возможного трансфера футболиста в клуб АПЛ.

В текущем сезоне Александр Головин забил три мяча и отдал пять результативных передач в 23-х матчах за «монегасков» в рамках Лиги 1, Кубка Франции, Лиги Европы и Лиги Чемпионов УЕФА.

Профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает 25-летнего полузащитника в 30 миллионов евро. Соглашение Головина с «Монако» рассчитано до 30 июня 2024 года.