13 января 2022 | Время чтения 7 мин

Георгий Балаков, , 19:46 — REGNUM Назначение Аскара Умарова на пост министра информации в новом правительстве Казахстана спровоцировало бурю негодования в российском сегменте Telegram. Свою известность тот приобрел за счет высказываний, в которых оскорбительно отзывался о русских. Причем заявления эти были настолько пропитаны шовинизмом и ненавистью, что высокопоставленному чиновнику в свое время был запрещен въезд в Россию.

Россия и Казахстан Иван Шилов © ИА REGNUM

Многочисленные телеграм-каналы приписывают ему такие эпитеты в адрес русских, как «руссня», «навязанная диаспора» и «колонизаторы». Более того, новый министр якобы раньше заявлял, что проживающие в Казахстане русские должны быть ограничены в базовых правах, призывал не праздновать «непонятный» День Победы в Великой Отечественной войне, называя её «чужой войной», и выпускал «современную карту Казахстана» с присоединенными российскими территориями. Неудивительно, что многие телеграм-каналы сочли назначение такой персоны проявлением неуважения к России со стороны казахстанских властей.

Назначением откровенного русофоба в министры президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев послал Кремлю грубый сигнал, считает телеграм-канал «Временное правительство». По его мнению, такой шаг сродни пощечине для Москвы. И такой шаг омерзителен вдвойне после того, как Россия поддержала власти Казахстана во время беспорядков.

«Мы имеем дело с особо грубым проявлением традиционного для Казахстана курса на многовекторность во внешней политике. Очередная «черная неблагодарность» в адрес Москвы и реверанс в сторону тех, кто и сам участвовал в организации цветной революции — 2022», — написал ТГ-канал.

По мнению автора поста, Токаев знает, что сейчас у него имидж президента, который смог удержаться у власти лишь благодаря поддержке России. И тот факт, что в итоге силы ОДКБ так и остались в резерве, имеет в данном случае второстепенное значение. Назначив министром известного русофоба, глава Казахстана желает продемонстрировать, что он одновременно и дистанцировался от Москвы, и сделал реверанс в сторону Анкары.

Касым-Жомарт Токаев Akorda.kz

Получив широкий общественный резонанс, скандал вышел на официальный уровень. Глава Россотрудничества Евгений Примаков в своем телеграм-канале заявил, что прочитал высказывания Умарова в адрес России и русских. И по итогам проведенного анализа российский чиновник заявил, что его ведомство не будет взаимодействовать с министерством информации Казахстана до тех пор, пока во главе него будет стоять русофоб.

«Я изо всех сил стараюсь поверить, что все эти цитаты ниже — не из нового министра информации Умарова или Аскар Умаров на самом деле вовсе не стал министром информации Казахстана. Предвижу, к глубокой печали, громкое осуждение того, что я не радуюсь такому назначению, что я не держу своё мнение при себе или что я смею как-то там вмешиваться во внутренние дела Казахстана. Ничуть не считаю, что я в них вмешиваюсь, поскольку назначен министр Умаров в новое правительство не Россотрудничеством, не российским МИДом, а президентом Казахстана, в полностью его зоне ответственности; также и снимать министра Умарова будет не Россотрудничество, не российский МИД, а только президент Казахстана», — написал Примаков.

Глава Россотрудничества предположил, что Токаеву приходится сейчас очень нелегко. В то же время Примаков напомнил, что в вопросе восстановления нормальной жизни президенту Казахстана оказали неоценимую помощь силы ОДКБ, включая и 3000 российских военнослужащих. Назначение же Умарова он счел примером того, на какие тяжелейшие сознательные компромиссы приходится идти главе республики.

«Уважаю усилия господина президента Токаева и верю в то, что подобные наверняка тщательно продуманные и запланированные компромиссы не смогут разрушить вековую братскую дружбу между нашими народами, особенно если господин Умаров публично откажется от своих нацистских и шовинистических взглядов на русских в Казахстане. Уважая суверенитет братского Казахстана и усилия по установлению мира в республике, смею напомнить уже старое, автоматически работающее и проверенное правило, состоящее в том, что Россотрудничество не поддерживает контакты, не работает и не сотрудничает с русофобской дрянью, что полностью предотвращает любое наше взаимодействие с упомянутым министром и возглавляемым им министерством информации в нынешней конфигурации», — подчеркнул Примаков.

Решение это нашло широкую поддержку в российском сегменте Telegram. Но одним этим дело не ограничилось. На заявление Примакова отреагировал сам виновник скандала — новый министр информации Казахстана. От былой наглости и надменного хамства в адрес русских не осталось и следа. Отвечая на волну общественного резонанса, тот лишь попросил не «демонизировать» его образ и заявил, что не является тем, кем его пытаются представить.

Аскар Умаров Primeminister.kz

«Понимаю, насколько важны для нас союзнические отношения с Россией. Вызывает уважение и благодарность поддержка Российской Федерацией нашей страны. Еще раз хочу подтвердить свою приверженность принципам толерантности и дружбы народов, единству народа Казахстана и братских отношений с соседями», — написал Умаров на своей странице в Facebook.

Однако попытки оправдаться в глазах общества должного эффекта не возымели. Многие телеграм-каналы сочли подобное заявление неискренним. И едва ли кто-то всерьез поверил, что Умаров так быстро отказался от своих человеконенавистнических убеждений.

«Парень что-то попутал. Оправдываться не надо. Надо прощения попросить за все те поганые слова, которые говорил в отношении России и русских. И просить прощения искренне, чтобы мы поверили. Или он этого не говорил? Говорил. Поэтому вот эти блеяния про союзнические отношения с Россией без извинений — блеяния. И освободите Ермека Тайчибекова, союзнички!» — написал телеграм-канал «Движение Сорок Сороков».

Назначение Умарова может быть далеко не последним актом недружественных действий в отношении России, полагает телеграм-канал «Тот самый олень». Пока войска ОДКБ находятся на территории Казахстана, президент страны вынужден вести себя осторожно и не позволяет резких выпадов в адрес России. Но кто знает, каких еще выходок ждать от южного соседа РФ в будущем?

«Не успели ещё войска ОДКБ покинуть Казахстан, как опытный дипломат Токаев, прошедший «университеты ООН», показал упомянутый нами мастер-класс по многовекторности и объявил о назначении на ключевой пост министра информационной политики главного «проповедника русофобии» и персоны нон грата в России Аскара Умарова. Того самого пантюркиста Умарова, который заработал своей кипучей деятельностью запрет на въезд в Россию, курировал «языковые патрули», которые унижали и оскорбляли русскоговорящих, русских пренебрежительно называл «русснёй», «навязанной диаспорой» и «колонизаторами», отказывая им в их базовых правах, призывал не праздновать «непонятный» День Победы в ВОВ, называя её «чужой войной», и выпускал «современную карту Казахстана» с присоединенными российскими территориями», — написал автор публикации.

Переброска основных сил российского контингента миротворческих сил ОДКБ на аэродромы Казахстана Mil.ru

Удивляться заявлениям Умарова не стоит — новый министр, по мнению ТГ-канала, является агентом Турции и Британии, а также выпускником университета «Туран». Более того, в 2012 году он якобы стал координатором пантюркистской инициативы «Тюркская миссия информационной интеграции», в целях которой черным по белому значились «интеграция тюркских государств, автономий и народов» и разрыв с «информационным пространством северного соседа».

«Не знать о том, какой эффект вызовет назначение Умарова в России, Токаев не мог. Назначение Умарова оказалось неожиданным для МИД России, который устами Примакова-младшего показал свое отношение, отказавшись сотрудничать с «русофобской дрянью», однако повлиять на решение Токаева, которое выглядит как хлесткая пощечина Москве, в Кремле не смогли», — считает ТГ-канал.

Что касается новых высказываний Умарова с публичным выражением благодарности и уважения России, то они являются лишь попыткой нивелировать негатив и замаскировать «финт ушами» Токаева в адрес Турции и Британии, с чьей подачи и произошло это назначение, убежден автор публикации. По его мнению, слова в политике ничего не значат, важны действия, а они негативны в отношении России. В Лондоне, Анкаре и Вашингтоне при этом уже сменили гнев на милость и вовсю хвалят Токаева за мудрые реформы и кадровую политику — перехват контроля фактически состоялся, отмечает ТГ-канал.

«Маневрирующий Токаев уже нащупал новый баланс — и опираться он будет на текущий политический и экономический статус внешнеполитических игроков в Казахстане, и он, к сожалению, совсем не в пользу России. После нейтрализации «жесткой силы» в Казахстане (ухода войск ОДКБ) у России в арсенале остается только наша бессильная «мягкая сила», а на этом поле нас обыгрывают в одну калитку. Империя Туран и Британия наносят ответный удар и восстанавливают статус-кво в «Большой игре» в Казахстане, наглядно показывая, что «мягкая сила» бывает сильнее «жесткой силы». И это ещё Токаев осторожничает, войска ОДКБ не покинули Казахстан. Не успеет остыть след от ботинок русских военных, как руки Токаева и партнеров будут вовсе развязаны, и мы увидим новый и, вероятно, ещё более оголтелый виток государственной русофобии и национализма в Казахстане», — подытожил «Тот самый олень».

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