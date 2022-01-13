Георгий Балаков, 13 января 2022, 19:46 — REGNUM Назначение Аскара Умарова на пост министра информации в новом правительстве Казахстана спровоцировало бурю негодования в российском сегменте Telegram. Свою известность тот приобрел за счет высказываний, в которых оскорбительно отзывался о русских. Причем заявления эти были настолько пропитаны шовинизмом и ненавистью, что высокопоставленному чиновнику в свое время был запрещен въезд в Россию.

Россия и Казахстан
Россия и Казахстан
Иван Шилов © ИА REGNUM

Многочисленные телеграм-каналы приписывают ему такие эпитеты в адрес русских, как «руссня», «навязанная диаспора» и «колонизаторы». Более того, новый министр якобы раньше заявлял, что проживающие в Казахстане русские должны быть ограничены в базовых правах, призывал не праздновать «непонятный» День Победы в Великой Отечественной войне, называя её «чужой войной», и выпускал «современную карту Казахстана» с присоединенными российскими территориями. Неудивительно, что многие телеграм-каналы сочли назначение такой персоны проявлением неуважения к России со стороны казахстанских властей.

Назначением откровенного русофоба в министры президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев послал Кремлю грубый сигнал, считает телеграм-канал «Временное правительство». По его мнению, такой шаг сродни пощечине для Москвы. И такой шаг омерзителен вдвойне после того, как Россия поддержала власти Казахстана во время беспорядков.

«Мы имеем дело с особо грубым проявлением традиционного для Казахстана курса на многовекторность во внешней политике. Очередная «черная неблагодарность» в адрес Москвы и реверанс в сторону тех, кто и сам участвовал в организации цветной революции — 2022», — написал ТГ-канал.

По мнению автора поста, Токаев знает, что сейчас у него имидж президента, который смог удержаться у власти лишь благодаря поддержке России. И тот факт, что в итоге силы ОДКБ так и остались в резерве, имеет в данном случае второстепенное значение. Назначив министром известного русофоба, глава Казахстана желает продемонстрировать, что он одновременно и дистанцировался от Москвы, и сделал реверанс в сторону Анкары.

Касым-Жомарт Токаев
Касым-Жомарт Токаев
Akorda.kz

Получив широкий общественный резонанс, скандал вышел на официальный уровень. Глава Россотрудничества Евгений Примаков в своем телеграм-канале заявил, что прочитал высказывания Умарова в адрес России и русских. И по итогам проведенного анализа российский чиновник заявил, что его ведомство не будет взаимодействовать с министерством информации Казахстана до тех пор, пока во главе него будет стоять русофоб.

«Я изо всех сил стараюсь поверить, что все эти цитаты ниже — не из нового министра информации Умарова или Аскар Умаров на самом деле вовсе не стал министром информации Казахстана. Предвижу, к глубокой печали, громкое осуждение того, что я не радуюсь такому назначению, что я не держу своё мнение при себе или что я смею как-то там вмешиваться во внутренние дела Казахстана. Ничуть не считаю, что я в них вмешиваюсь, поскольку назначен министр Умаров в новое правительство не Россотрудничеством, не российским МИДом, а президентом Казахстана, в полностью его зоне ответственности; также и снимать министра Умарова будет не Россотрудничество, не российский МИД, а только президент Казахстана», — написал Примаков.

Глава Россотрудничества предположил, что Токаеву приходится сейчас очень нелегко. В то же время Примаков напомнил, что в вопросе восстановления нормальной жизни президенту Казахстана оказали неоценимую помощь силы ОДКБ, включая и 3000 российских военнослужащих. Назначение же Умарова он счел примером того, на какие тяжелейшие сознательные компромиссы приходится идти главе республики.

«Уважаю усилия господина президента Токаева и верю в то, что подобные наверняка тщательно продуманные и запланированные компромиссы не смогут разрушить вековую братскую дружбу между нашими народами, особенно если господин Умаров публично откажется от своих нацистских и шовинистических взглядов на русских в Казахстане. Уважая суверенитет братского Казахстана и усилия по установлению мира в республике, смею напомнить уже старое, автоматически работающее и проверенное правило, состоящее в том, что Россотрудничество не поддерживает контакты, не работает и не сотрудничает с русофобской дрянью, что полностью предотвращает любое наше взаимодействие с упомянутым министром и возглавляемым им министерством информации в нынешней конфигурации», — подчеркнул Примаков.

Решение это нашло широкую поддержку в российском сегменте Telegram. Но одним этим дело не ограничилось. На заявление Примакова отреагировал сам виновник скандала — новый министр информации Казахстана. От былой наглости и надменного хамства в адрес русских не осталось и следа. Отвечая на волну общественного резонанса, тот лишь попросил не «демонизировать» его образ и заявил, что не является тем, кем его пытаются представить.

Аскар Умаров
Аскар Умаров
Primeminister.kz

«Понимаю, насколько важны для нас союзнические отношения с Россией. Вызывает уважение и благодарность поддержка Российской Федерацией нашей страны. Еще раз хочу подтвердить свою приверженность принципам толерантности и дружбы народов, единству народа Казахстана и братских отношений с соседями», — написал Умаров на своей странице в Facebook.

Однако попытки оправдаться в глазах общества должного эффекта не возымели. Многие телеграм-каналы сочли подобное заявление неискренним. И едва ли кто-то всерьез поверил, что Умаров так быстро отказался от своих человеконенавистнических убеждений.

«Парень что-то попутал. Оправдываться не надо. Надо прощения попросить за все те поганые слова, которые говорил в отношении России и русских. И просить прощения искренне, чтобы мы поверили. Или он этого не говорил? Говорил. Поэтому вот эти блеяния про союзнические отношения с Россией без извинений — блеяния. И освободите Ермека Тайчибекова, союзнички!» — написал телеграм-канал «Движение Сорок Сороков».

Назначение Умарова может быть далеко не последним актом недружественных действий в отношении России, полагает телеграм-канал «Тот самый олень». Пока войска ОДКБ находятся на территории Казахстана, президент страны вынужден вести себя осторожно и не позволяет резких выпадов в адрес России. Но кто знает, каких еще выходок ждать от южного соседа РФ в будущем?

«Не успели ещё войска ОДКБ покинуть Казахстан, как опытный дипломат Токаев, прошедший «университеты ООН», показал упомянутый нами мастер-класс по многовекторности и объявил о назначении на ключевой пост министра информационной политики главного «проповедника русофобии» и персоны нон грата в России Аскара Умарова. Того самого пантюркиста Умарова, который заработал своей кипучей деятельностью запрет на въезд в Россию, курировал «языковые патрули», которые унижали и оскорбляли русскоговорящих, русских пренебрежительно называл «русснёй», «навязанной диаспорой» и «колонизаторами», отказывая им в их базовых правах, призывал не праздновать «непонятный» День Победы в ВОВ, называя её «чужой войной», и выпускал «современную карту Казахстана» с присоединенными российскими территориями», — написал автор публикации.

Переброска основных сил российского контингента миротворческих сил ОДКБ на аэродромы Казахстана
Переброска основных сил российского контингента миротворческих сил ОДКБ на аэродромы Казахстана
Mil.ru

Удивляться заявлениям Умарова не стоит — новый министр, по мнению ТГ-канала, является агентом Турции и Британии, а также выпускником университета «Туран». Более того, в 2012 году он якобы стал координатором пантюркистской инициативы «Тюркская миссия информационной интеграции», в целях которой черным по белому значились «интеграция тюркских государств, автономий и народов» и разрыв с «информационным пространством северного соседа».

«Не знать о том, какой эффект вызовет назначение Умарова в России, Токаев не мог. Назначение Умарова оказалось неожиданным для МИД России, который устами Примакова-младшего показал свое отношение, отказавшись сотрудничать с «русофобской дрянью», однако повлиять на решение Токаева, которое выглядит как хлесткая пощечина Москве, в Кремле не смогли», — считает ТГ-канал.

Что касается новых высказываний Умарова с публичным выражением благодарности и уважения России, то они являются лишь попыткой нивелировать негатив и замаскировать «финт ушами» Токаева в адрес Турции и Британии, с чьей подачи и произошло это назначение, убежден автор публикации. По его мнению, слова в политике ничего не значат, важны действия, а они негативны в отношении России. В Лондоне, Анкаре и Вашингтоне при этом уже сменили гнев на милость и вовсю хвалят Токаева за мудрые реформы и кадровую политику — перехват контроля фактически состоялся, отмечает ТГ-канал.

«Маневрирующий Токаев уже нащупал новый баланс — и опираться он будет на текущий политический и экономический статус внешнеполитических игроков в Казахстане, и он, к сожалению, совсем не в пользу России. После нейтрализации «жесткой силы» в Казахстане (ухода войск ОДКБ) у России в арсенале остается только наша бессильная «мягкая сила», а на этом поле нас обыгрывают в одну калитку. Империя Туран и Британия наносят ответный удар и восстанавливают статус-кво в «Большой игре» в Казахстане, наглядно показывая, что «мягкая сила» бывает сильнее «жесткой силы». И это ещё Токаев осторожничает, войска ОДКБ не покинули Казахстан. Не успеет остыть след от ботинок русских военных, как руки Токаева и партнеров будут вовсе развязаны, и мы увидим новый и, вероятно, ещё более оголтелый виток государственной русофобии и национализма в Казахстане», — подытожил «Тот самый олень».

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