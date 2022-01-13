Сеул, 13 января, 2022, 18:49 — ИА Регнум. Клип на детскую песню Baby Shark побил рекорд YouTube по количеству просмотров. Об этом 13 января пишет DTF.

germany_photography YouTube

Клип на песню загрузили в видеохостинг в 2016 году — чуть более чем за пять лет он набрал 10 млрд просмотров. Ролик создан брендом Pinkfong южнокорейской компании SmartStudy.

Добавим, что автор песни неизвестен. Композиция стала всемирно популярна после того, как её записала южнокорейская 10-летняя певица Хоуп Сегойн.