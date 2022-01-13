Бухарест, 13 января, 2022, 18:49 — ИА Регнум. Президент Румынии Клаус Йоханнис подписал постановление, предусматривающее введение системы дополнительной проверки способности водителей «адекватно реагировать на дорожную обстановку». Об этом 13 января сообщил бухарестский телеканал Digi24.

Longin Wawrynkiewicz Клаус Йоханнис

Согласно официальной информации, документ является дополнением к действующему закону «О движении по дорогам общего пользования», регулирующего основные ПДД на территории Румынии. Основные пункты нового нормативного акта обязывают автолюбителей и некоторых профессиональных водителей сдать очередной тест на безопасное вождение.

Йоханнис «Подобный экзамен позволит предотвратить многие автокатастрофы в нашей стране и за ее пределами».

Предполагается, что указанное мероприятие будет проходить на специальных полигонах дорожной полиции. Стоимость услуг по проведению подобного экзамена не уточняется.