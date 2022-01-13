Санкт-Петербург, , 19:01 — REGNUM К движению предпринимателей, которые выступают против проверки индивидуальных иммунных сертификатов с QR-кодами, присоединились уже 129 компаний. Об этом сообщил инициатор акции, ресторатор Александр Коновалов в своём профиле в Instagram.

QR-код сертификата вакцинации Дарья Драй © ИА REGNUM

За прошедшие сутки к акции Коновалова присоединились еще девять организаций. Также к двум иногородним компаниям — из Москвы и Оренбурга — добавился магазин из Ярославля.

Впрочем, даже в Петербурге инициативу бизнесмена разделяют далеко не все предприниматели и местные жители, сообщают петербургские СМИ. Исполнительный директор объединения предприятий общественного питания «Рестоград» Александр Ружинский считает, что ограничения, действующие сейчас в этой сфере, необходимо отменять постепенно. В качестве примера Ружинский привел возможность увеличения посадочных мест в ресторанах и фуд-кортах при условии проверки QR-кодов. Другие бизнесмены полагают, что от иммунных сертификатов пока нельзя отказываться, так как это приведёт к очередному росту заболеваемости и новому локдауну, что еще больше усугубит положение ресторанного бизнеса.

Напомним, обязательная проверка QR-кодов в общепите и непродовольственной торговле официально была введена 2 января 2021 года. С этого числа посетители должны при себе иметь иммунный сертификат и документ, подтверждающий личность.

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