Москва, 13 января, 2022, 18:43 — ИА Регнум. Законопроект, направленный на обеспечение должников правовыми гарантиями, внесли в Госдуму депутаты от «Единой России» Василий Пискарёв и Наталья Костенко, передает корреспондент ИА REGNUM 13 января.

Полина Волхова ИА REGNUM Госдума

Инициатива обеспечивает окончание, а также прекращение судебным приставом-исполнителем исполнительного производства в течении трех суток со момента наступления бесспорных оснований для его окончания или прекращения.

Сейчас закон устанавливает двухмесячный срок, в течение которого судебный пристав обязан окончить или прекратить исполнительное производство в отношении гражданина-должника.

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